Para qué saber

Aunque hoy el cuerpo me pedía empezarles el lunes guerreando contra la nueva ley de deseducación, escribo esto un domingo con la plácida luz del sol otoñal entrando por la ventana, y me puede más la vida que la batalla.

A lo mejor porque he visto que en este tema, como en tantos otros, cada uno va a lo suyo y sólo ve el mal en lo que le concierne: éstos en que se devalúen los centros de educación especial; otros, en que el español ya no sea lengua vehicular. También en eso de que se pase de curso sin aprobar o que se elimine la concertada. Por parcelas, por intereses propios.

Yo no me hice docente por una vocación tardía, desde luego no era algo que entrase en mis planes, pero he descubierto la maravilla de transmitir, de enseñar, de compartir lo poco que crees que merece la pena. Y ver que, algunas veces, el mensaje cala y nacen las ganas de saber más.

Una de las cosas que hemos perdido con esta pandemia es un trozo inmenso de la memoria colectiva; con esta generación de mayores diezmada se han ido conocimientos y experiencias que no pueden recuperarse, como cuando se extingue una especie animal con todos sus secretos y su magia.

Es verdad, sí, todo está en Internet, y con un clic llegas a todo el saber humano, con lo que eso de ejercitar la memoria parece que va a quedar en desuso. ¿Para qué saberse los ríos o las capitales o incluso las tablas de multiplicar si te lo dice Google? Y de esa manera apenas será necesario saber nada mientras se tenga una Red a mano.

Quizás por eso esta ley de deseducación sí esté acertada y los profesores debemos limitarnos a ser cuidadores y dejar que los alumnos vayan pasando de curso sin más, en una especie de transición vigilada a la vida adulta, pero sin exigencias ni traumas. Sin valoraciones ni calificaciones. Como la vida misma, ¿no?

Conste que escribo esto sentada mirando a un bosque, un domingo de sol, con olor a café y risas en el aire. Así que no me echen mucha cuenta. Es lunes ya y seguimos vivos.