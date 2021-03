Sánchez nos roba

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Pues verdades como puños ¿o alguien considera que no son ciertos los datos aportados en el artículo?. Seguro que muchos olvidan ahora (por la cuenta que les tiene) que la única declaración de cierto relieve e interés para Extremadura que hizo Pedro Sánchez en su última visita a Extremadura fue declarar solemnemente, como suele hacer cuando no va a cumplir alguna promesa, "El tiempo de Extremadura ha llegado". A la vista está, y conviene que no lo olviden para cuando lleguen las próximas elecciones y venga él, o sus "mandados", por esta tierra a prometer lo que nunca cumplirán.