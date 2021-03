Separaciones

“What a day!”, cantaba Greg Laswell. Seguramente no tendría en mente nuestras reyertas políticas patrias cuando escribió esas líneas. Pero qué demonios, vaya día ayer. Como si no hubiéramos ya vivido demasiadas demostraciones de ignominia durante la pandemia, en la jornada del miércoles asistimos a la llegada de la política de” foto finish”. Carreras por los pasillos (y por tuits) papeles en mano a ver quién registraba antes tal moción o cual publicación.

Como si no estuviéramos dotados de reglamentos y normas para estos casos. Que no digo que lo del ajedrez político no haya sido divertido ni que no sea noticia (aquí estamos, escribiendo de ello). Definitivamente, poco edificante.

Son barros que vienen de lodos cercanos. El 1 de junio de 2018, nuestro presidente Pedro Sánchez decidió que la constitución estaba muy bien donde estaba, pero que a él se le asemejaba más el jarrón caro en el salón de la abuela: sería valiosa, sin duda, pero mejor como objeto decorativo. Sánchez se proclama presidente tras el éxito de una moción de censura legítima y con apoyos suficientes. Hasta ahí, todo perfecto: son las reglas del juego. Otra cosa, claro, es que para obtener este apoyo mintiera claramente en lo que pensaba hacer con el país tras la censura a Rajoy. Pero esas son las pautas que pactó con quienes no dudaron en ir de su mano.

Se nombró presidente, pero decidió no nombrar ministros. Que es lo que constitucionalmente hubiera procedido a hacer, ya que se excluye la posibilidad de que el gobierno esté únicamente formado por el presidente. Quiso ganar tiempo para obtener el resultado de su moción, que nunca fue la regeneración en España, sino su llegada al poder. Para ello, incluso inició una ronda de consultas, en las que no dudó en invitar a colectivos sociales. Sin representación política, por tanto. No, no busquen este movimiento en la carta magna.

Además, Sánchez tuvo la desfachatez de anunciar” en diferido” (debería estar de moda entre la clase política…) la disolución de las Cortes Generales. Antes de presentar propuesta el Rey, Sánchez fijó el plazo de disolución quince días después. Es decir, invadiendo las competencias del Rey y saltándose a la torera nuestro texto constitucional. Que no crean que, en este caso, hablamos de un precepto oscuro o susceptible de interpretación. El artículo 115 dice textualmente “El Presidente del Gobierno, (…) y bajo su exclusiva responsabilidad, podrá proponer la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales, que será decretada por el Rey”. Es difícil no notar la orden clara que se dé en el sentido de quien decreta y cómo se decreta es potestad real, no una prerrogativa del presidente. Podrá ir en la propuesta, pero debe ser el Rey quien decrete el plazo.

Lo peor de todo esto no es que Sánchez llegara a gobernar, a lo que tenía un pleno derecho derivado de la moción de censura. Ni siquiera fue el verdadero efecto negativo que actuara filibusteramente e ignorando deliberadamente las normas que se oponían a su propósito personal. No. Fue que tuvo éxito. Y eso es algo que muchos quieren copiar. La separación de las reglas que nos hemos dotado generó réditos.

Y de aquello, el tacticismo derivó en que las normas no importen demasiado. Salirse con la suya es ya considerado políticamente un fin, y no hay problema en arrasar con los medios. En este estado de las cosas, todo lo que ocurrido desde entonces extraña menos. Y, aún, hay separaciones más peligrosas.

Porque tengo la terrible sensación de que, hooligans aparte, nada de lo acontecido en estos días satisface a los ciudadanos. Traduzco: votantes. Vamos camino de una Italia, el mismo país del que no quisimos reconocer en la pandemia que llevábamos el mismo camino, que contempla a sus políticos como uno más de sus entretenimientos. Como una commediadell'arte. O una isla de las tentaciones. Algo sobre lo que discutir, incluso echarse en cara, pero que no dura más de una hora. Nos vale con que no interfieran demasiado en la vida (y la economía) real. Esa es la esperanza en esa terrible separación.

Y, con todo, hasta ellos han decidido, olvidando ideologías, encumbrar a un tecnócrata como Draghi para sacarles del lío. Porque hasta demasiada comedia, aburre. Hay que ponerse serios, de vez en cuando.