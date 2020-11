Sincera apuesta por la cultura

Como nos canta Serrat, el pasado jueves pudo ser un gran día. Ese día se aprobaron dos nuevas Leyes que, sin duda, van a contribuir a que Extremadura de un paso adelante en el mundo de la Cultura. Además, podemos ser referentes y espejos de otros parlamentos si somos capaces de, frente a las diferencias, apoyar con una inmensa mayoría ambos Proyectos.

Se trata de la Ley de Instituciones Museísticas y de la Ley de las Artes Escénicas. Leyes, que, como comentábamos en el Pleno de la Asamblea, las podemos caracterizar como acertadas y oportunas. Necesarias y útiles.

Tanto las Instituciones Museísticas como las Artes Escénicas, dan una importancia clave a la educación. En el sistema educativo, a lo largo de los distintos niveles, van a estar presentes y serán agentes activos para que alumnos y profesores puedan ver enriquecido su bagaje personal y profesional.

Pero lo más importante, responden a los interrogantes que se han venido haciendo desde el sector durante mucho tiempo. Da respuestas a sus necesidades y lo hace contando con ellos.

Estos proyectos son el fruto de muchos años de trabajo. De muchas reuniones. De muchos borradores.

Se han convertido en un lugar de encuentro porque se han realizado gestionando las diferencias. Respondiendo a las reivindicaciones del sector.

Son, ante todo, iniciativas muy innovadoras y desde luego, como sucede con la Cultura en general, podemos considerarlas sin temor a excesos, de interés público.

Ante la duda que generaba el concepto de consenso, quisiera introducir algunas consideraciones. Consenso no es votar todo lo que se propone, sobre todo cuando uno es consciente de que no supone mejorar lo establecido. Consenso no es solamente unanimidad entre los grupos parlamentarios. Consenso es también escuchar a la sociedad civil, a las Asociaciones del sector, a los comparecientes... Consenso es, en definitiva, trabajar por hacer posible que una Ley sea de todos con sus aportaciones.

Por cierto, si fuese sincera la apuesta por la Cultura, tanto del Partido Popular, como de Ciudadanos, votarían a favor a los Presupuestos Generales del Estado del próximo ejercicio. Exactamente suponen un incremento del 25,6% en esta Sección, lo que demuestra que nos encontramos ante un Gobierno comprometido con la Cultura, el Deporte y las Artes.