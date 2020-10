SOS del turismo

Si el covid lo transportan las personas, parece lógico que una medida para frenarlo es parar la movilidad, tanto el trasvase de viajeros a segundos lugares de residencia como el turismo. El verano dio un poco de aire a las empresas del sector, pero el avance de la pandemia ha sido implacable y los cierres perimetrales de comunidades decididos in extremis para evitar el éxodo durante el puente de Los Santos, la puntilla.

El turismo agoniza desde marzo. No hay más que hablar con agencias de viajes para saber que dan el año por perdido y que su trabajo no consiste ya en gestionar salidas, sino cancelaciones y devoluciones. Paradójicamente, tienen más trabajo, pero ningún beneficio, al contrario.

Los alojamientos han tenido algo más de suerte con la época estival, pero fue un espejismo que, aunque cueste reconocerlo, ha dado paso a una realidad que es una bofetada en toda la cara. Eso a pesar de que las empresas se han estado esforzando en adaptarse y ofrecer servicios y paquetes adaptados para intentar frenar el virus, con actividades al aire libre, desinfecciones, ventilación…

La presidenta de la Federación de Asociaciones de Turismo Rural de Extremadura, Victoria Bazaga, decía esta semana en este medio que el turista necesita tranquilidad y certezas para desplazarse y el sector, medidas claras y concretas. Porque lo contrario está llevando a las empresas a idear actividades que luego tienen que suspender y a que haya turistas que reserven alojamientos y al día siguiente tengan que llamar para cancelar la reserva. Otro ejemplo, las administraciones de la región pusieron en marcha una campaña de bonos turísticos para ayudar al sector y ahora no se pueden utilizar, ¿trabajo y dinero tirado a la basura?

De momento, en Extremadura el sector solo tiene a sus paisanos para seguir manteniéndose y, dado lo que está sucediendo alrededor, pocos se arriesgan, por miedo o por responsabilidad.

Así, ya se anuncian cierres de alojamientos, vuelta a los ERTE y un horizonte que, de nuevo, no está claro. La petición es clara: ayudas. Un SOS lanzado públicamente por confederaciones y federaciones porque, de lo contrario, pocos remontarán y muchos se quedarán en el camino en un sector clave en la región. Ayudas y pronto, no puede ser que en Plasencia se anunciaran en abril y a día de hoy todavía no se hayan concedido. Los mandatarios hablan de millones mientras el Titanic se hunde. ¿Llegará a tiempo el dinero?