Mi mala cabeza o mi nulo sentido del ritmo o del equilibrio, mi afán por imitar a los reyes de la zumba, un mal paso o subir y bajar escaleras en el confinamiento para no coger el ascensor supuestamente cargado de virus, o mis paseos kilométricos cuando nos dejaron salir y todo el campo era orégano, y me apuntaba en horario de niño con mi hijo pequeño, de adulto y de adolescente y no salía de madrugada porque estaba prohibido, o confesémoslo por fin, la edad que no perdona, y guarda memoria de cada exceso, de cada giro de más, de cada escorzo imposible a ritmo de reaggeton, han conseguido que mi cadera diga basta y se lesione con un nombre precioso y doloroso como todo lo bello: trocanteritis.

Reconozco que no tenía ni idea de la existencia de un músculo llamando así, el trocánter, que parece ser mitológico o de saga de reyes, y que suele empezar a dar problemas sobre todo a las mujeres (cómo no) y a los deportistas de elite que realizan un sobreesfuerzo. Como no es difícil de adivinar, pertenezco al primer grupo de riesgo, y desde hace dos meses ando renqueando (hasta ahora no había sentido en mi cuerpo la exacta definición de este verbo). Lo único bueno son las sesiones de rehabilitación, es más, todos deberíamos lesionarnos de forma leve una o dos veces al año para tener la oportunidad de conseguir que te dejen tranquilo durante una hora y de regalo, te traten como al niño que dejaste atrás hace años.

Una vez superado el miedo a entrar en una clínica, lo demás es pan comido. Te masajean, te riñen, te advierten, te colocan sin que tengas que pensar dónde. Y además puedes leer. Y además es obligatorio desconectar el móvil, e incluso a veces, los pacientes tratan de entablar conversación y sientes que estás en el paraíso de la infancia, de aquellos días en los que los viajes en autobús eran una fuente de inspiración continua gracias a las conversaciones ajenas.

Por ahora, el tema central es el coronavirus, pero todo se andará. Llegarán las dietas, los divorcios, el trabajo, los engaños y los hijos, y las historias se irán mezclando en la cabeza hasta que lleguen a las tripas y entonces haya que contarlas. Por pura necesidad. Mientras, dejo que me toquen, me den calor y rodeen suavemente mis caderas.

Puede parecer casi los preliminares de un acto amoroso o de un cortejo, y además están las voces que llegan como en sordina, a través de las mascarillas, y el alivio, y una no puede dejar de pensar que el cuerpo es sabio, no porque sepa que hay que huir de los saltos y los giros a cierta edad, sino porque siempre sabe cuándo se necesita parar un poco, respirar hondo y zambullirse en otras vidas para empezar a reconstruir la propia.