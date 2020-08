Utilización partidista de la pandemia

Avanza España hacia lo que no se puede retrasar más. El verano ha sido mucho peor de lo esperado, con un ascenso imparable de los contagios. El turismo y el ocio, que se esperaba que paliaran el desastre, han sufrido una catástrofe. Pero lo peor está en el riesgo de una desmoralización colectiva conformada a la vez de complejo de culpabilidad y de falta de confianza. Y lo peor está también en esa conducta cainita que aflora ahora en todos los órdenes, desde la prensa a los responsables políticos y hasta el propio gobierno y que los despoja a ellos de autoridad y a nosotros de confianza.

A diario los periódicos informan de la pandemia y la mayoríasupedita su información a su ideología. Las cabeceras nacionales, algunas bochornosamente cercanas al amarillismo, utilizan sus estadísticas y númerossegún sus preferencias políticas, ya sea para criticar al gobierno por su gestión nacional si son de derechas, ya seaal PP, fundamentalmente por su gestión en Madrid, si no lo son.Y no estoy hablando de opiniones –lógico que estos sigan la línea editorial del diario-. Me refiero a la utilización sesgada de titulares alarmistas, contagios, actuaciones en las residencias o medidas. Todo aliñado para cuestionar a los responsables políticos contrarios a sus ideas. Y no son solo los periódicos. El mejor ejemplo lo encontramos en la última huelga educativa propuesta por los sindicatos nacionales, pero solo en Madrid. Como si Ayuso fuera la responsable de educación en toda la España castigada.

Aunque la peorimagen cainita es la de Iglesias criticando a Celaá en público. Sí, es verdad que toda España critica a Celaá, yo la primera. Pero él no puede. No porque afecta al corazón mismo de la institución de donde debe surgir el mensaje de unión. Las deliberaciones del Consejo de Ministros, son del Consejo de Ministros. Otra página más de deslealtad a la que ya nos tiene acostumbrados.

¿Es cierto que algo está haciendo muy mal España? ¿O es en realidad la víctima de quienes pretenden utilizar de modo partidista esta desgracia de todos?