De vacunas y recuperación

Ayer leí una noticia referente al Reino Unido: «la vacuna frena las muertes, los contagios y las hospitalizaciones». La misma situación nos encontramos en Israel o Estados Unidos, donde se vacunan a los ciudadanos sin que se bajen del coche. Gracias a esta vacunación masiva, estos países están más cerca de alcanzar la inmunidad de rebaño del 70% de la población.

¿Qué ocurre mientras tanto en España? Aquí, Simón considera que actualmente no es necesaria la vacunación masiva en grandes espacios. Este altavoz político del gobierno de Sánchez, cuya credibilidad técnica quedó en el olvido, dice esto a la vez que anuncia que habrá una cuarta ola. Es insufrible la falta de rigor del portavoz oficial que no hace otra cosa que aumentar la desconfianza –y el miedo- de la población cada vez que habla.

A este paso, la declaración de Sánchez y de los sucesivos ministros de Sanidad, de que el 70% de los españoles estarán vacunados en verano, es decir dentro de 4 o 5 meses, será agua de borrajas. Quedará, entonces, la ridícula publicidad de este gobierno sobre un pallet de vacunas como recuerdo de lo que verdaderamente le importa al inquilino de La Moncloa.

En este camino emprendido hacia la deseada inmunidad de rebaño, en Extremadura no vamos precisamente a contrarreloj sino todo lo contrario. El miércoles, el consejero Vergeles confirmó que hasta el momento se había vacunado el 4,56% de la población, es decir, que ya “solo” quedamos el 95,44% por vacunar. Estamos tan lejos de la deseada protección que el pasado mes de enero fue letal para nuestra región. Mientras, Vara sigue desaparecido porque hablar de la pandemia y sus terribles consecuencias no le viene bien políticamente. Sin embargo, sí lo veremos en la enésima foto con los agentes sociales –habitual cuando no hay otro recurso a mano- o con Sánchez. En la turné propagandística que está llevando a cabo el presidente del Gobierno por las distintas comunidades autónomas para presentar los Fondos de Recuperación y Resiliencia, le toca el turno a Extremadura.

¡Fondos que, por cierto, repartirá Sánchez a su antojo, y eso es un problema para nuestra región porque Vara no está en la pole position. Lo vemos en cada uno de los repartos que se hacen y con los que no llega a Extremadura lo que realmente nos corresponde. Fondos que deberían venir para los autónomos, las pymes, los jóvenes y el sector primario, porque son los que forman el tejido económico de Extremadura. Pero no sabemos si será así, porque desconocemos todo sobre qué proyectos ha propuesto la Junta y que presupuesto tendrán. Y a esto le llaman transparencia.

*Ingeniero Técnico Industrial y diputada del PP