Cuando al consejero Vergeles le toca salir a la palestra para anunciar medidas y enunciar datos, solemos verlo con los ojos perimetrados por unas gafas. El guión y la ristra de cifras y porcentajes no le opacan la mirada, aunque la cantidad de contagios, ingresos hospitalarios y fallecimientos sean insoportables para todos. Pero cuando tiene que mentir para tapar las patrañas y los embelecos de su gobierno, o cuando tiene que hacer lo propio al erigirse en ese buen vasallo que siempre está dispuesto a quemarse a lo bonzo para salvar a su señor, entonces, a Vergeles se le enturbian las lentes. No sé si será fruto de la respiración apresurada que provoca el desasosiego, o de los resoplidos resignados de quien se siente obligado a soltar una trola para lavarle la cara al partido o a los compañeros de filas. Pero en los espejuelos de Vergeles se puede hallar más verdad que en sus labios enmascarados.

Yo no le voy a exigir al vicepresidente de la Junta que se abone al uso de las lentillas. Porque él, como cualquiera, puede tener sus preferencias ópticas, y porque, además, gracias al vaho que se condensa en las pantallas de sus anteojos, al menos podemos intuir cuándo trata de colárnosla. Pero sí le animaría a que no haga vapores con las falsedades y los embustes, porque, luego, acaba apareciéndosenos, en la tele o en el móvil, con la vista nublada. A los gobernantes se les pide que yerren lo menos posible. Hay que tener presente que equivocarse, se equivocarán, porque son humanos. Pero, como clase dirigente, se les reclama algo de buen tino. No infalibilidad, pero sí cierto criterio. Aún y así, cuando reconocen sus fallos y piden perdón, la ciudadanía puede llegar a ser tan generosa como para disculpar varias meteduras de pata. Pero lo que cualquier sociedad democrática no debería consentir es la mendacidad. Y en las últimas semanas, en las comparecencias de Vergeles y Vara, ha habido demasiado de eso. Primero, para justificar una deficiente planificación y ejecución del proceso de vacunación. Y, después, para negar la modificación del protocolo de vacunación, cuando se ha comprobado que habían eliminado una cláusula para dotar de cobertura legal a los cargos públicos que aprovecharon su posición privilegiada para vacunarse anticipadamente. Al final de todo, uno se da cuenta de que los cristales empañados de Vergeles son una suerte de alegoría de este presente en que la ocultación y el engaño se han convertido en el pan nuestro de cada día. A falta de vacunas, habrá que contentarse con una dosis de lirismo cotidiano.

*Diplomado en Magisterio