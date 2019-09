143 personas serán contratadas gracias a la convocatoria de ayudas del Aepsa

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

LA QUE TIENEN QUE CONTRATAR SON LAS EMPRESAS (SI LOS IMPUESTOS FUERAN MÁS BARATOS) Y NÓ EL AYUNTAMIENTO, PUES LUEGO LAS OBRAS NOS SALEN A LOS CIUDADANOS QUE PAGAMOS IMPUESTOS UN PASTÓN PUES VEO EN OBRAS MUNICIPALES QUIEN HAY QUE NO SABE NI COGER NI UNA PALA Y DE CHASCA TODA LA MAÑANA PUES POR LA TARDE NO TRABAJAN. EL LOS PINOS HAY GUARDAS ENCHUFADOS POR LA PSOE SE LO ESCUCHÉ A UNO QUE ESTABA CON OTRO DE CONVERSACIÓN (GOBIERNAN LOS PEPEROS Y ENCHUFAN LOS DE LA PSOE) POR CIERTO ÉSTE PARQUE HUELE FATAL Y ESTA HASTA ARRIBA DE CAGADAS DE PÁJAROS. YA NO EXISTEN CERNÍCALOS PARA ACABAR CON TANTO PÁJARO.