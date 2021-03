20 denuncias por incumplir las normas covid en Plasencia

La Policía Local de Plasencia ha puesto en la última semana un total de 20 denuncias por incumplir las normas frente al covid.

Así, según la Concejalía de Interior que dirige el edil David Dóniga, han sido diez denuncias por no llevar mascarilla, cinco por no respetar el toque de queda, cuatro por realizar reuniones entre no convivientes en domicilios y una a una tienda de comestibles por no respetar el aforo.

La sanción por no llevar mascarilla es de 100 euros, que se reducen a 60 si se abona en periodo de pago voluntario. Incumplir el toque de queda está sancionado con 600 euros (360 euros en periodo voluntario).