Hasta 40 empleados municipales alegan contra la RPT de este año

Un total de 40 empleados del Ayuntamiento de Plasencia han presentado alegaciones a la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que estará en vigor este año y recoge las retribuciones de cada trabajador municipal. La mayoría piden un aumento de sus salarios y solo una se estimará en el pleno de mañana, que elevará a definitiva esta RPT.

Los datos los facilitó ayer la concejala de Empleo y Empresa, Sonia Grande, quien dividió las alegaciones en dos grupos, uno de 18, que correponden a solicitudes de subida de complementos y retribuciones y otro de 21, que piden subidas por otros conceptos. Otra alegación se refiere a una plaza de técnico de fondos europeos que se quiere amortizar. La única que se va a estimar se ha formulado desde el gabinete jurídico municipal y subsanará un «error material», ya que «en la RPT del 2018 se estableció una cantidad a pagar por un determinado concepto para los miembros del gabinete, pero dos personas se quedaron fuera y eso se va a corregir y se les igualará el concepto, que suponen unos 80 euros de diferencia».

Respecto a las peticiones de subida de complementos y retribuciones, la concejala señaló ayer que las alegaciones no se admitirán porque la decisión se aplazará hasta la futura catalogación de puestos de trabajo del ayuntamiento, a la que se ha comprometido el gobierno del PP si vuelve a ganar las elecciones, pero según dijo la edil, el compromiso «también lo manifestaron los concejales de PSOE y Plasencia en Común en la mesa de negociación». La última catalogación data del año 2004 y supone una «revisión integral de los departamentos, del organigrama, las funciones de los empleados y sus retribuciones», un proceso largo, ya que puede durar años.

Un total de 16 alegaciones proceden de la policía local, en concreto, 12 son de agentes fuera de turnos que piden complementos por trabajar noches y festivos «y al no hacerlos, no les corresponde y así lo dice también una sentencia judicial que no es firme». Un agente de turnos también pide cobrar por noches «que no hace», el intendente y un inspector han pedido el cobro de complementos y un subinspector, que se cree la plaza de inspector.

Por otro lado, 6 personas de limpieza han reclamado una subida salarial, pero «al ser personal indefinido por sentencia, no se puede» y la técnico de fondos europeos ha alegado porque se amortiza su plaza, indefinida por sentencia judicial, lo que, según un informe jurídico, se puede hacer, señaló Grande.