439 test y ni un solo positivo en el cribado de la zona norte de Plasencia

Mejor resultado imposible. El cribado realizado este lunes entre vecinos de la zona norte de Plasencia ha terminado con 0 positivos.

Según los datos de la Consejería de Sanidad, se han realizado un total de 439 test de antígenos y todos han resultado negativos. Inicialmente, se habían apuntado para realizarse la prueba un total de 505 personas, lo que significa que 66 no han acudido finalmente al pabellón de baloncesto de la ciudad deportiva placentina para realizársela.

A las nueve de la mañana comenzaron. Voluntarios de Protección Civil se han encargado de informar a los participantes del camino que debían recorrer y dónde debían situarse. En un primer momento, nada más entrar en el pabellón, había que identificarse y, a cambio, se entregaba un número que después había que entregar a su vez a los sanitarios que realizaban la prueba.

Hasta cuatro puestos se han instalado en el interior del pabellón para que el cribado discurriera con agilidad, como así ha sido. El mayor número de personas tenían cita a primera hora, mientras que, a partir de las doce, en unos minutos estaba hecho el test.

"Yo he llegado y tenía una persona delante. Enseguida he pasado y me han atendido muy rápidamente la verdad. Me ha parecido que estaba muy bien organizado", explicaba una participante a la salida de su test". Otro señalaba que la prueba había sido "un poco molesta, me la han hecho en los dos orificios de la nariz", pero ambos tenían claro que debían participar en el cribado: "Es una cuestión de responsabilidad. Si podemos contribuir a que haya menos personas en el hospital, mejor".

Pasado el mediodía, todas las pruebas habían resultado negativas, una circunstancia que se ha mantenido finalmente hasta terminar el cribado. "Me han dicho que, si en media hora no me llamaban, era negativo", señalaba una mujer que había acudido junto a su marido.

La consejería de Sanidad ha señalado que no está previsto realizar más test masivos en Plasencia.