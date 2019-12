Los 45 trabajadores del plan de empleo social no tendrán relevo

Desde que en el 2015 la Junta de Extremadura puso en marcha el plan de empleo social, se han ido concatenando las convocatorias, de forma que, cuando los trabajadores contratados durante seis meses terminaban su contrato, comenzaban a trabajar otros desempleados, el mismo número generalmente, otros seis meses. Pero el próximo enero esto no sucederá porque, según confirmó ayer el concejal de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Plasencia, Álvaro Astasio, el 5 de enero finalizarán los contratos de 45 personas que llevan trabajando desde julio, pero no tendrán relevo.

El motivo es que la Junta ha decidido sustituir el plan de empleo social por el Programa de Activación del Empleo Local (PAEL), pero todavía no se ha publicado su convocatoria, con lo que el ayuntamiento no ha podido aún solicitar la subvención necesaria para contratar a otros 45 desempleados. Lo que el DOE publicó el pasado día 13 fue una orden por la que se regula el nuevo programa y sus bases, pero no la convocatoria en sí con los plazos de solicitud. Es más, las bases indican que «el plazo máximo para resolver» las solicitudes y notificarlas será de tres meses, a partir de la publicación de la convocatoria.

Astasio lamenta esta situación porque la falta de este personal afectará a varios servicios municipales. Así, ahora, con fondos del plan de empleo social, hay 21 contratados como operarios de servicios múltiples; 9 en limpieza; 6 para ayuda a domicilio; 4 como operarios de la brigada verde; otros dos operarios especialistas para esta brigada y tres auxiliares administrativos.

«Lo que más me preocupa es la ayuda a domicilio y estamos estudiando cómo se va a cubrir este y el resto de servicios en este periodo de transición para realizar sus funciones». Señala que ya a mediados de noviembre se puso en contacto con la Junta porque lo habitual era convocar el plan en octubre y «me dijeron que como el director del Sexpe no estaba nombrado no se podía sacar».