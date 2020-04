Unas 47 empresas de construcción recuperarán su actividad en Plasencia

Un total de 47 empresas placentinas relacionadas con el sector de la construcción "recuperarán su actividad" en Plasencia, la mayoría a partir del próximo mes de mayo. Según ha anunciado el alcalde, Fernando Pizarro, serán más de 150 trabajadores, algunos en paro y otros incluidos en ERTES, los que se incorporarán a las obras.

Algunas ya han iniciado la actividad, como los trabajos en la estación de tren, con 5 empresas auxiliares implicadas y 15 trabajadores diarios, según los datos del alcalde. También se han retomado las obras en el aparcamiento de Eulogio González, dependiente de la Diputación de Cáceres y cofinanciado con fondos europeos. Hasta ahora se han certificado unos 300.000 euros y queda una inversión de un millón. Además, se quiere terminar el apuntalamiento del muro que se hundió.

Por otro lado, el próximo martes día 28 está previsto retomar las obras de renovación de tuberías, que ejecuta la placentina Araplasa como parte de la UTE del Agua. Seguirán por La Data y continuarán por Santa Elena y la avenida de la Vera. Junto a Araplasa trabajan siete empresas auxiliares y ya cuentan "con equipos de protección individual".

Para el 4 de mayo está previsto reanudar las obras de soterramiento de cableado eléctrico, que ejecutará Iberdrola junto a otras 10 empresas locales. Actuarán en El Pilar, avenida del Valle, Martín Palomino, Sor Valentina Mirón y Cañada Real, con una inversión de más de 300.000 euros.

En cuanto a las obras de depuración de aguas y reforma de la depuradora actual, adjudicadas a Acciona, la vuelta al trabajo está prevista a finales de mayo, con una docena de empresas locales y, en junio, "tienen previsto contar con 50 trabajadores".

Las últimas

Las que no empezarán de momento y no tienen fecha de reanudación son dos de fondos europeos. Por un lado, la del aparcamiento de la calle Velázquez, que gestiona la diputación, y por otro, la de los pabellones militares, de cuya gestión se encarga el ayuntamiento. En ambos casos, los motivos de no comenzar ahora son que son obras interiores y "es más difícil garantizar al 100% la seguridad de sus trabajadores" y que las empresas adjudicatarias están inmersas en ERTES.

Del aparcamiento se ha ejecutado un 85%, por lo que queda un 15%, unos 300.000 euros de inversión y trabajan 10 empresas auxiliares con unos 30 trabajadores. De los pabellones, resta un 70% de la obra, unos 3 millones de inversión y el ayuntamiento está a la espera del informe que encargó al colegio de arquitectos de Cáceres para decidir qué medidas tomar con la obra y la adjudicataria.