50 vecinos del centro se quedan sin plaza para aparcar

Esta medida es discriminatoria (prima a los que se acercan al centro a realizar compras o gestiones frente a los residentes en el centro), absurda (porque limita el tiempo de estancia de tal manera que pasar una tarde tranquila de compras se hace imposible), y totalmente cortoplacista y sin el más mínimo sentido urbanístico. La idea que subyace es la de favorecer las pequeñas compras (no sé muy bien cuáles, porque no me imagino quien se va a deplazar desde otros barrios al centro y molestarse en aparcar para algo que le no le lleve más de hora y media) y para eso cargarse la ciudad histórica de Plasencia reduciéndola a un escenario de cartón piedra para turistas despistados. Porque así la ciudad intramuros se vaciará de residentes, y son los residentes los que otorgan razón de ser a las ciudades que pretenden llamarse como tales y los que además alimentan el comercio diario de estas zonas. Cuando nadie viva en el centro porque hay que dejar el coche diariamente en el quinto pino, ¿quien comprará en sus tiendas? ¿los que vienen deprisa y corriendo porque se les acaba el tiempo de etacionamiento? En fin, un dislate total y, sobre todo, una discriminación momumental para los que residimos intramuros, que pagamos nuestros impuestos como todos y que tenemos derecho a no tener que perder horas de nuestro tiempo para aparcar a una distancia minimamente razonable de nuestra casa, en beneficio de otros. Es una especie de "quítate tú para ponerme yo". Los vecinos de los barrios periféricos dejan cómodamente sus cocheras para acercarse a comprar tabaco al centro, y, oye, prácticamente se encuentran un sitio reservado que les hemos cedido los residentes que los necesitamos a diario. Muy lógico. Me ha parecido leer que la asociación intramuros va a recurrir incluso al defensor del pueblo, y realmente me parece lo mínimo que se puede hacer frente a una medida que solo se entiende si ha sido fruto de las presiones o el chantaje de unos pocos.