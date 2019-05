81 personas podrán optar a vivir en 40 pisos sociales de la Junta

En octubre del 2018, la Junta de Extremadura puso en marcha un nuevo proceso de adjudicación de viviendas sociales en Plasencia. Tras el plazo de presentación de solicitudes y las baremaciones de todos los aspirantes, un total de 137, han quedado excluidos 56, con lo que, provisionalmente, serán 81 familias las que optarán a 40 viviendas sociales de la Junta.

Los datos los facilitó ayer la concejala de Servicios Sociales, Flor Conejero, tras la constitución de la comisión local de la vivienda, formada por la concejala; un miembro de cada grupo político municipal -asistieron todos a excepción del concejal de Ciudadanos, según la edil-, dos representantes de la federación de vecinos; cinco de los solicitantes designados por sorteo; un representante de cada sindicato con representación municipal y dos funcionarias de los servicios sociales municipales.

Conejero señaló que los criterios de exclusión vienen recogidos en un decreto del 2006 y, en su opinión, sería necesario revisarlos para actualizarlos. Con esta normativa, los 56 excluidos lo han sido por tener antecedentes penales, sobrepasar el criterio económico y por haber ocupado ilegalmente una vivienda.

En este sentido, al inicio del proceso se dio la oportunidad de entregar las llaves a todas las familias que estaban ocupando una vivienda y «todos los que las entregaron han entrado».

Ahora, a los excluidos se les enviará la notificación con las causas de exclusión por correo certificado y podrán presentar un recurso de alzada ante el consejero de Sanidad y Políticas Sociales. Además, se remitirá la lista provisional de admitidos a la Junta, que deberá resolver las alegaciones y enviar al ayuntamiento una lista definitiva, que también se podrá recurrir.

retraso electoral / La Junta ha informado al ayuntamiento de que, por las elecciones, se retrasará la constitución de la mesa regional de la vivienda, de la que saldrá la lista definitiva de adjudicatarios. Aún así, la concejala cree que este listado podría estar «a finales de julio». Además, es posible que cambien los miembros de la comisión local tras los resultados electorales, pero «yo no he querido retrasar la comisión porque las viviendas no pueden estar ahí, vacías, mientras hay familias que las necesitan». Dado que habría que hacer un sorteo público, espera poder entregar las llaves en noviembre de casas situadas en Gabriel y Galán, Ruben Darío, Dolores Ibárruri, Severo Ochoa, Jacinto Benavente y Pablo Iglesias.