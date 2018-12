Abogados, procuradores y jueces reclaman dos nuevos juzgados

Lo que ocurre con los juzgaos d Plaencia es la consecuencia del localismo que impregna a todas las instituciones de Extremadura incluida la justicia. No se ponen juzgados donde se necesitan sino que tienen que ponerse nuevos enBadajoz, Caceres ,Merida y luego si sobra en Plasencia. Ya esta bien de tanto localismo que tantodaño nos ha hecho.Cuando se puso el segundo de lo Penal en Caceres , ya habia mas carga de trabajo enPlasencia y se le nego porque claro, no podia tener dos Plasencia y uno solo Caceres. No se dan cuenta que la mayor poblacion de la provincia reside al norte del Tajo? Tampoco quieren que una Seccion de la Audiencia Provincial se implante enPlasencia, como ya tiene Merida a costa y sudor de Badajoz. El Partido judicial de Plasencia es el mas grande de España.Estamos hartos de localismos provincianos, que tanto nos han perjudicado al Norte de _Extremadura.