Advierten de un intento de estafa pidiendo dinero para el taxi o el bus

En muchas ocasiones, las alertas que circulan por las redes sociales son bulos y, en otros casos, son veraces. Es lo que ha sucedido con un aviso lanzado por víctimas de presuntos intentos de estafa cometidos supuestamente por una misma mujer en Plasencia. Afectados particulares han contado sus experiencias y han contactado tanto con la Policía Nacional como con la local, pero la jefatura regional de la Policía Nacional señaló ayer que no constan denuncias en comisaría.

Una afectada acudió, pero señala que le dijeron que, como no la habían estafado, no había hecho que denunciar. Eso sí, le indicaron que, si alguien la veía, avisara de inmediato al 091 para poder pillarla in fraganti.

En este caso, la afectaba ha explicado a través de las redes sociales que una mujer llamó en torno a las nueve de la noche a su vivienda diciendo que era una nueva vecina, que había salido a tirar la basura y se había dejado las llaves dentro de casa y que necesitaba que alguien la llevara al hotel donde trabajaba su marido. La esperaba un taxi con su móvil de fianza y necesitaba diez euros. El marido de la vecina la acompañó a la parada de taxis y, cuando vio que era una estafa, se marchó, pero un hombre apareció para pedirle todo lo que llevaba encima, aunque finalmente, ambos huyeron al encararse la fallida víctima con ellos.

Pero no ha sido el único caso porque el marido de otra afectada contaba ayer a este periódico que la misma mujer también llamó a su vivienda contando la misma historia, pero no la creyó. También desde un comercio de la avenida de la Vera señalaron ayer que una mujer había entrado pidiendo dinero para el autobús. «Tenía buena presencia, pero empezó a contarme un rollo que no me cuadraba. Le dije que llamara a su marido, pero cuando vio que la estaban grabando las cámaras de la tienda, se marchó».

Esta afectada señala que no le dio importancia al hecho hasta que vio en las redes sociales lo que les había sucedido a otras personas. Se puso en contacto con varias y ha confirmado que se trata de la misma mujer. Por eso, aunque no lo ha denunciado, «contacté con la policía local y les envié fotos de las cámaras. Me dieron las gracias y me dijeron que se las pasarían a la Policía Nacional».

Otras afectadas afirman haber sido víctimas del mismo intento de engaño tanto en viviendas como en comercios y en zonas de la ciudad como San Miguel, Donantes de Sangre o la calle La Tea, en la zona centro.