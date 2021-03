Afads reclama "justicia" y el mismo trato en las vacunas

La Asociación Afads Norte de Cáceres, con sede en Plasencia y que cuenta con 5 trabajadores y 21 usuarios, todos personas con alzhéimer, ha reclamado públicamente «justicia y un derecho igual a otros colectivos que están siendo vacunados desde diciembre. No queremos privilegios, queremos igualdad».

Señalan que tienen usuarios mayores de 80 años y, además de alzhéimer, otros tienen otras patologías y no se ha llamado aún a ninguno. «No sé qué colectivo más vulnerable puede haber», señala su coordinadora, María Climent. Esta también afirma que, «en otras áreas de salud, sí se ha vacunado a compañeros».

Desde Sanidad y el propio consejero, José María Vergeles, han pedido «tranquilidad, paciencia y sosiego. Si no les han llamado es porque no les ha tocado, pero les llamarán cuando les toque. No podemos vacunar a toda la comunidad a la vez».