Algunas asociaciones no irán a la asamblea de Fevape

Algunas asociaciones de vecinos no acudirán hoy a la asamblea que ha convocado la Federación de Asociaciones de Vecinos (Fepave) «porque se incumple el artículo 16 de los Estatutos de la asociación sobre aprobación o no de la gestión de la Junta Directiva, los presupuestos o el plan de actuación de la federación, por lo que no queremos ser cómplices de una asamblea que no se ajusta a los estatutos».

Además, el portavoz desde estas asociaciones se señaló que tampoco acudirán "porque interpretan los estatutos para que puedan participar en la asamblea todas las asociaciones que históricamente lo han estado haciendo en esta nueva etapa. ¿Qué quieren decir con ello, que los que en su día estuvieron en Fepave puedan asistir y tomar parte activa en la misma? Entendemos que se reduzca el número de asistentes, pero siempre de las asociaciones miembro en el momento de la convocatoria", explicaron.

Todo ello, hace ver "que se siguen incumpliendo los estatutos de la federación, motivo por el que no hemos asistido a las últimas reuniones, como consecuencia de los reiterados incumplimientos", subrayaron.