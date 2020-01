El alza de los valores catastrales elevará de nuevo el recibo del IBI

Tres años después de la última subida en el recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), este año volverá a incrementarse. Según ha explicado el concejal de Hacienda, José Antonio Hernández, el Ayuntamiento de Plasencia ha aceptado una revalorización de los valores catastrales de los inmuebles urbanos y rústicos en un 3%, lo que supondrá un nuevo aumento del recibo, el cuarto desde el 2011.

La revalorización del 3% no significa

que el recibo vaya a subir en ese porcentaje porque el tipo impositivo se mantiene en el 0,60. Así, como ejemplo, si un inmueble valorado en 70.000 euros pagaría 420 euros de IBI, este año su valor catastral subiría a 72.100 euros y pagaría de IBI 432,60 euros, es decir, 12,60 euros más. Hernández señala que el Estado revisa cada año los valores catastrales y establece como obligación que deben estar en torno al 50% del valor de mercado. «Se trata de una actualización anual que marca el Estado. A los municipios

que tienen margen les envían una notificación y te dan un plazo para decir si aceptas o no».

El edil reconoce que otros años el ayuntamiento se ha negado a esta subida, pero «por un lado, es una manera de obtener más ingresos y también es parte de nuestra obligación porque, si no lo vas haciendo, al final te obligarían y sería más alta la subida».

De hecho, recuerda que, cuando el PP llegó al gobierno en el 2011, los valores no estaban actualizados y el tipo impositivo era del 0,42, cuando debe estar entre el 0,5 y el 1,2. Así, se subió por obligación estatal hasta el 0,60. No obstante, los valores catastrales subieron en el 2016 un 10% y en el 2017 un 1,06%.

Por esta nueva subida, Hacienda prevé recaudar unos 225.000 euros más, que se sumarían a los 100.000 que recaudará por el IBI rústico y a los 92.000 del IBI de características especiales que paga la presa, sumado este año a 78.000 euros del nuevo parque eólico. En total, la recaudación podría subir de 7,5 millones a unos 8 millones para invertir «por ejemplo, en empleo».