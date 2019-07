La Ampa de Miralvalle pide apoyos por sus alumnos con necesidades

Uno de cada diez alumnos del colegio Miralvalle de Plasencia tiene necesidades educativas especiales, un total de 50 de 495 matriculados, según los datos de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos, que ha iniciado una campaña para reclamar más personal de apoyo de cara al próximo curso porque los que tuvo el centro el curso pasado son «totalmente insuficientes».

La Ampa califica la situación de «sangrante» en un escrito que firman su presidente y su secretaria y que detalla que, de los 50 alumnos con necesidades, 41 están registrados ya en Rayuela, cinco en tramitación y cuatro de nueva matriculación, entre ellos, tres con síndrome de down, seis con trastorno autista, otros con trastorno de hiperactividad y uno con AME tipo 1.

En cambio, el colectivo critica que, el curso pasado, el número de docentes y especialistas no fue suficiente, «a veces incumpliendo las medidas legalmente establecidas». Así, señala que el centro no cuenta con orientador con dedicación exclusiva y, en la memoria del curso pasado, la orientadora realizó una «valoración global negativa de sus posibilidades de intervención» al no poder atender seis casos por falta de tiempo. A su vez, apuntan que «las bajas por ansiedad son repetitivas en el centro por la carga de trabajo a la que son sometidos» los profesionales.

Así, la asociación considera que «se está perjudicando gravemente y de forma especial a los niños que necesitan apoyo en el aprendizaje, pero también muy especialmente al resto del alumnado, además de no permitir la detección y diagnóstico temprano».

Según sus cálculos, el centro necesitaría incluir en la plantilla, a tiempo completo, un orientador y cuatro especialistas «de forma inmediata, para el próximo curso».

defensor del pueblo / Así se lo van a transmitir y reclamar al Defensor del Pueblo, la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura, el Ministerio de Educación «y donde convenga legalmente».

Porque ponen de ejemplo que «hay centros de secundaria en nuestra ciudad que, con menos alumnos, disponen de orientador a tiempo completo y otros centros con ratios muy inferiores y muchas menos necesidades disponen de los mismos recursos. A los niños con necesidades los tratan como a números desde la administración. Si tienes equis niños, te serán asignados equis especialistas». Afirman que les apoyan los casi mil padres y madres del centro.