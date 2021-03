Anestesistas y traumatólogos de Plasencia reciben apoyo de otros centros

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

El problema no es exclusivamente que haya plantillas con un número de médicos por debajo de su plantilla estructural. El problema es que también hay un buen número de especialidades que no han aumentado esas plantillas en 20 años, o lo han hecho muy por debajo de la demanda. Muchas de ellas son del área médica, y por lo tanto importan menos, puesto que sus listas de espera no salen en los periódicos. Buen ejemplo podrían ser la plantilla de cardiología, sin crecimiento en los últimos 20 años o la de digestivo, con listas de espera para hacer exploraciones complementarias que alcanzan el año. Eso si, parece más importante operar un juanete que diagnosticar un cáncer de colon o una lesión cardiaca. Estas dos patologías están a la cabeza de la mortalidad en España, pero a nadie, y menos a los periodistas, parecen preocuparles.