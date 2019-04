La Aoex denuncia nuevos parones en el tratamiento con radioterapia

El tratamiento del cáncer con radioterapia debe ser «continuado», sin parones. «Solo puede pararlo la oncóloga», afirma una paciente. Por eso, la delegación placentina de la Asociación Oncológica Extremeña considera «una vergüenza» que el acelerador lineal con el que se realiza el tratamiento en el hospital Virgen del Puerto de Plasencia tenga fallos y averías. Ya lo han denunciado en varias ocasiones y ayer, su nueva delegada, Lourdes Palomo, volvió a hacerlo porque «ha tenido fallos en las últimas dos semanas y esta mañana (por ayer) ya no funcionaba».

Eso ha significado que los pacientes que estaban citados ayer por la mañana tuvieron que volver a sus domicilios sin haber recibido la correspondiente sesión. Y a esto suma Palomo que «con la Semana Santa, de jueves a domingo tampoco podrán recibirla. Supone una demora grande y un trastorno grave para los pacientes. No sabemos la efectividad del tratamiento si no es continuo».

La Consejería de Sanidad explicó ayer que la avería se había producido por una fuga de agua, que se arregló con celeridad, por lo que la actividad se reanudaría por la tarde.

No obstante, para la AOEx, estos fallos y averías ponen de manifiesto la necesidad de instalación del nuevo acelerador que se financiará gracias a la fundación de Amancio Ortega.

En este sentido, en el colectivo hay preocupación e indignación y desde hace meses se viene quejando de que «los plazos no se están cumpliendo». Porque la previsión era que el de Plasencia se instalara a finales del 2019, el último de los cuatro porque, según Sanidad, «fue el último que se puso en la comunidad cuando se adquirieron los primeros aceleradores lineales del SES, por lo que objetivamente caducará el último de los que se sustituyen».

no estará este año / Lo cierto es que el nuevo acelerador no estará instalado a finales de este año porque, como señaló ayer la consejería, «un acelerador necesita entre 10 y 12 meses para estar instalado y operativo» y los trámites de instalación no han comenzado.

El motivo, según Sanidad, es que el concurso de los cuatro aceleradores de la Fundación Amancio Ortega «está recurrido por una de los dos empresas que fabrican estos aceleradores». Esperan que el recurso se resuelva «cuanto antes». El pasado diciembre, la consejería afirmó que había habido un recurso, resuelto en noviembre y se estaba en fase de adjudicación provisional y a la espera de que no hubiera otro.