Aparcar el cáncer por ser madre

Se suele decir que nunca se sabe lo que se quiere algo hasta que se pierde. En el caso de Susana Rubio Martín, una placentina de 36 años, descubrió que quería tener la oportunidad de ser madre justo cuando un cáncer la puso frente a la muerte y, por tanto, frente a la imposibilidad de tenerlos. Entonces, tomó una decisión difícil, quizás incomprensible para muchos, pero en la que hoy día se reafirma. Le dio la vuelta a la tortilla, cambió la muerte por la vida y el resultado fue Manuel.

Pero lo que ahora suena como un cuento con final feliz no lo fue. Susana estaba en seguimiento por unos granulomas benignos hasta que, en octubre del 2012, «la imagen había cambiado». En noviembre le dieron el diagnóstico y en diciembre pasó por el quirófano. Poco después tuvo que tomar la primera de sus decisiones difíciles y se hizo una doble mastectomía.

«Era una lesión única pequeña, en un estadio muy inicial, pero de una categoría mala. Yo venía de revisiones periódicas y sabía que, a partir de ese momento, cualquier granuloma lo iban a estudiar muy exhaustivamente, así que, sobre el papel, lo que más seguridad me daba era la doble mastectomía. Afortunadamente, de las mamas puedes prescindir», señala.

Habla con conocimiento de causa porque es enfermera. De hecho, actualmente está en comisión de servicio en el hospital Virgen del Puerto de Plasencia, después de haber pasado por la UVI de Toledo en plena pandemia.

Tenía entonces 36 años y «el miedo en el cuerpo». Cuando al cáncer «le ponen apellidos», llega el momento del tratamiento y, en ese momento, iba a ser quimioterapia. Pero, conocedora de lo que podría suponer para su cuerpo y, sobre todo, para su fertilidad decidió investigar sobre la congelación de óvulos.

Susana recuerda que nunca se había planteado la maternidad «hasta ese momento» y su búsqueda de información fue in extremis, «me dijo el oncólogo que, en tres días, hablábamos para empezar con la quimio». Con ayuda de su ginecóloga, se fue a Madrid a una clínica donde le dijeron que podría congelar sus óvulos y «en un mes podría empezar el tratamiento para el cáncer».

Llegó entonces la disyuntiva de aparcar la medicación un mes para tener la opción de ser madre o tratarse de inmediato por si la demora le restaba tiempo de vida. Todo con la autorización de sus médicos, subraya.

"Decirle que me deje que me muera..."

«Yo siempre he sido muy serena y he tenido las cosas muy claras casi siempre, pero la palabra oncólogo da mucho miedo y decirle a uno que vamos a esperar un mes, que me deje que me muera... Además, notas el miedo en tu familia, mi madre y mi hermana me decían que estaba loca, pero con mi edad, no podía postergar la maternidad demasiado y me apoyaron».

Hoy, ya como madre de un niño de un año y medio, reconoce que no sabe «si fue suerte, creo que los riesgos eran mínimos y tenía muy claro que, si tenía que intentar ser madre, era ahí y, si no, no lo intentaba».

Sus médicos le dieron la autorización, congeló sus óvulos y comenzó el tratamiento, que finalmente no fue quimioterapia sino «una quimio oral» con consecuencias como «una menopausia precoz, que deja tu capacidad reproductiva mermada y, si te quedas embarazada, el feto puede tener problemas».

Pero, al contrario que otros pacientes, Susana vivió su tratamiento «con relativa serenidad» porque sabía que aún tenía la opción de ser madre y eso fue un revulsivo, tener ese comodín no tiene precio, la ilusión no deja de ser un motor que te lleva hacia adelante».

Eso que, cuando terminó, tuvo que esperar todavía tres años para liberar de su cuerpo la medicación e intentar se madre. El primer intento fue fallido, pero el segundo salió bien y recuerda que «tenía unas ganas horrorosas de que fuera para delante porque realmente lo quieres. El miedo siempre está ahí, pero cuando vienes de trincheras lo disfrutas muchísimo, te hace plantearte la vida de otra manera, tus prioridades».

Y, cuando Susana tenía 41 años, nació Manuel, «el mayor de los regalos, cuando le ves la cara por primera vez piensas que la vida es un milagro».

Cada 19 de octubre (Día del cáncer de mama) revive su experiencia, e incluso ha dado charlas a mujeres para contarla porque «cada vez diagnostican a gente más joven y muy pocas se plantean congelar sus óvulos porque tienen mucho miedo, no saben cómo va a ser. Pocas saben que en pacientes con cáncer es gratuito». Ella les plantea la opción que tomó, la que decidió porque no quería «que me quitaran la posibilidad de ser madre, quería decidirlo yo»..

Hoy, «tras haber visto la muerte tan cerca, estoy muy agradecida a todo, a cada día» y con su hijo al lado.