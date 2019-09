Archivan la causa contra Pizarro por las casas de Santa Bárbara

Tranquilo, satisfecho y sonriente al final. Esas fueron las sensaciones que transmitió ayer el alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, tras conocer que el juzgado que instruye el caso de las casas ilegales de la Sierra de Santa Bárbara ha archivado la causa contra él y, que de esta manera, no se sentará en el banquillo de los acusados.

«Estoy satisfecho por haber llegado a este punto. Ha sido mi peor experiencia política y profesional, nada agradable durante estos 18 meses, pero ha sido algo que no me ha quitado el sueño, porque de todo se aprende y esto me hace mucho más fuerte. No todo vale y esto no puede quedar impune, con lo que no descarto presentar acciones legales contra quienes me denunciaron, porque es una cuestión de justicia», explicó Fernando Pizarro.

En un auto, a última hora del martes, la jueza del Juzgado de primera instancia e instrucción número 1 archivó la causa abierta contra Pizarro por las construcciones ilegales de Santa Bárbara, sobre las que declaró el 1 de agosto del 2018. Este sobreseimiento de la causa también fue solicitado por el Ministerio Fiscal y, de momento, es provisional, con lo que el caso se puede reabrir. «Seguro que quienes están detrás de todo esto, recurrirán, por lo que no puedo decir que todo este asunto está cerrado», subrayó Pizarro.

Entre las razones por las que se archiva este asunto contra el alcalde, está que las construcciones ilegales objeto de la investigación se habían levantado en años anteriores a la llegada de Pizarro a la alcaldía. Además, la jueza, en ese auto, expone que el alcalde sí ha tomado decisiones en materia urbanística, como expedientes disciplinarios y sancionadores, por lo que no hay indicios de criminalidad para imputar a Fernando Pizarro de un delito de prevaricación.

Una vecina le denunció / La causa se abrió al actual alcalde de Plasencia tras la denuncia impuesta por una vecina, en febrero de 2018, por, según la denunciante, incumplir las obligaciones como garante de la legalidad urbanística, al no haber ordenado la demolición de las construcciones ilegales. «La denuncia la puso la cuñada del exconcejal de Cs en el Ayuntamiento de Plasencia, pero la jueza nos da la razón y, además, nos reconoce que no hemos cometido ningún delito y, es más, que hemos hecho las cosas bien, con lo que seguiremos trabajando con la misma rigurosidad que hemos tenido hasta ahora», sentenció un satisfecho Fernando Pizarro, tras conocer el archivo de la causa.