Arte placentino sobre ruedas

En Plasencia y numerosas partes del mundo, las obras del placentino Andrés Sánchez-Ocaña, Misterpiro, son fácilmente reconocibles. Ahora, su arte llegará también a Alemania y a donde quiere que lo lleven las ruedas de un nuevo modelo eléctrico de la marca alemana BMW, que le ha elegido para protagonizar uno de sus anuncios.

Cuando el límite es la imaginación, no hay límites. Es el eslogan del spot y la máxima de Misterpiro, que señala que las dos condiciones que pone para aceptar trabajos de publicidad son «que me guste la marca y me dejen libertad».

Es lo que aúna BMW porque, tanto le gusta esta marca de vehículos, que su primer coche es un modelo clásico de 1986 que está restaurando. «Me hizo mucha ilusión que me llamaran porque me gusta mucho la marca y me dieron libertad creativa».

Lo que tenía que hacer es un mural, resultado de lo que le sugiriera el coche. Es precisamente lo que dice este placentino al inicio del anuncio: «Me inspiran las sensaciones, no es lo que tengo delante, es lo que me hace sentir».

Terminado el trabajo y, aunque no puede viajar por el covid, sigue embarcado en proyectos y el próximo será una exposición, el año que viene, en la galería Kreisler de Madrid. «Los proyectos van saliendo al día».