Asociaciones de mujeres y juveniles se repartirán 22.000 

Las asociaciones que desarrollen actividades a favor de las mujeres y de la igualdad de género y los colectivos juveniles de Plasencia podrán acceder este año a ayudas municipales por un montante total de 22.000 euros.

De esta manera, el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publicó ayer las bases reguladoras para la solicitud de este tipo de ayudas, destinadas a «incentivar la participación de los jóvenes en la vida social de la ciudad a través de las asociaciones y el fomento de las actividades a favor de las mujeres y de la efectiva implantación de la igualdad de género», como se señala en las bases.

Por una parte, en el caso de las asociaciones juveniles, el importe total de las subvenciones a conceder no excederá en su cuantía total los 12.000 euros. No obstante, la Junta de Gobierno Local se reserva el derecho de no utilizar la totalidad de esa cantidad. Así, la cantidad a subvencionar por la Concejalía de Juventud a cada proyecto aprobado no superará los 2.500 euros, pudiendo ser inferior a esta cantidad, tal y como se reseña en la convocatoria.

asociaciones de mujeres / Por lo que respecta a la ayudas a las asociaciones de mujeres, que deberán formar parte del Consejo Municipal de la Mujer, el importe total de las subvenciones es de 10.000 euros. Así mismo, el importe máximo de la subvención que podrá percibir cada asociación beneficiaria no excederá en ningún caso de 3.000 euros.

Igualmente el porcentaje máximo de financiación por parte del Ayuntamiento de Plasencia, de los proyectos subvencionados, no excederán del 50 % del presupuesto total de los mismos.

En ambos casos, las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento en el plazo de veinte días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación por la Base de Datos Nacional de Subvenciones del extracto de la convocatoria.

Una vez concedida la subvención, y disfrutado del dinero para ese año, las asociaciones deberán presentar una memoria y justificar el gasto del dinero.