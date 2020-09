Aumentan los cierres en tiendas del centro de Plasencia: "esto es insostenible"

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Siempre he pensado que los precios en este pueblo son desorbitados. A mas cierres menos atractivos los negocios y mas bajará el alquiler en las calles del centro sobretodo en sol. Los dueños son 4familias de siempre que prefieren tener el local cerrado a bajar el precio. Es un error. El comercio se trasladará a otras zonas y el centro acabará muriendo de éxito. No puede ser que un pueblo sin industria pida esos alquileres. Cuando el negocio se traslade a otras zonas,que vayan llorando al ayuntamiento a que el resto de placentinos les ayudemos con dinero. Señores de negocios, trasladense a otros barrios y no den dinero a los 4 caciques de siempre.