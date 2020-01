El ayuntamiento prevé hacer obras este año por valor de 100 millones

Unas 20 obras para este año 2020 y con una inversión superior a los cien millones de euros. Es la previsión que maneja el Ayuntamiento de Plasencia en función de las que ya están en marcha y en trámite o contratación. Unas terminarán este año y otras se iniciarán y se llevarán a cabo gracias a fondos europeos, a fondos propios municipales, del Gobierno Central y empresas privadas, que aportarán la mayor inversión, unos 60 millones.

El ayuntamiento también prevé obras de la Junta este año, pero el edil de Hacienda, José Antonio Hernández, apuntó que «dos obras tendrían que empezar sí o sí, pero no depende de nosotros». Se refiere a la unificación del colegio de San Miguel y a la segunda fase del desdoblamiento de la EX-370, con el vial desde la avenida de España a la ronda sur, que está «aprobado y presupuestado y no sabemos por qué no se contrata la obra».

Han solicitado una reunión con la consejería para hablar de este asunto y también de la rotonda de Los Mártires.

Respecto a las obras con fondos europeos, valoradas en 8 millones, señaló que este año comenzarán la del entorno de los pabellones y el entorno del puente Trujillo; en la muralla y de eficiencia energética y en el servicio de autobuses.

Con inversión propia, por 3 millones, se hará el asfaltado, pequeños aparcamientos, la renovación de la puerta del Sol, locales vecinales y obras de agua.

Por parte de la Junta, por valor de 5 millones, estarían el colegio y el vial a la ronda sur y por el Gobierno Central, la rotonda de la entrada norte, también proyectada y presupuestada, la renovación de la estación del tren y la ampliación de la depuradora. Todo por 25 millones. No obstante, han solicitado una reunión en Madrid para hablar de Martín Palomino y la rotonda.

La inversión privada en energías renovables; urbanizaciones y renovación de suministros supondrán 60 millones más.

Con todo, el alcalde, Fernando Pizarro, ha subrayado que « se plantea un 2020 muy importante en inversiones para el desarrollo económico de la ciudad».