El ayuntamiento reservará cerca de dos mil hectáreas para plantas solares

La instalación de plantas fotovoltaicas tiene futuro en la ciudad de Plasencia porque el ayuntamiento ha decidido reservar cerca de 2.000 hectáreas de terreno al sur de la ciudad para este tipo de instalaciones. No obstante, aún tardará unos meses en hacerse efectivo, pero el pleno del próximo jueves (9.15 horas) dará el primer paso.

Porque está previsto debatir para su aprobación una modificación puntual del Plan General Municipal que permitirá ampliar los usos previstos en una parcela actualmente catalogada como suelo no urbanizable protegido.

Según ha explicado el concejal de Urbanismo, José Antonio Hernández, el suelo seguirá siendo no urbanizable protegido, pero con una categoría inferior y suficiente como para permitir la instalación de las plantas solares. No obstante, Hernández matizó que no se permitirá este uso en toda la parcela protegida sino en una parte, en concreto, en 1.970 hectáreas de terreno. Teniendo en cuenta que la planta fotovoltaica que ya ha obtenido la autorización ambiental por parte de la Junta de Extremadura prevé ocupar 77 hectáreas, restaría aún mucho terreno para futuros proyectos de este tipo de energía renovable.

aprobación inicial / El solar está situado al sur de la rotonda de Fuentidueñas, en dirección a Cáceres, alejado de la glorieta para evitar el impacto visual.

En cuanto a los plazos, una vez aprobada la modificación del PGM inicialmente en el pleno, pasará por un periodo de exposición pública para alegaciones que no podrá superar los 45 días. Después, volvería al pleno para resolver las alegaciones y añadir los informes oportunos, si fueran necesarios y habría que realizar la aprobación provisonal.

Por último, la documentación se remitiría a la Junta, que es quien debe dar la autorización definitiva. Entonces, «se podría trabajar ya en la autorización administrativa y pedir licencia para construir».

Además del proyecto fotovoltaico ya autorizado, que se encuentra en exposición pública y cuenta con un presupuesto de ejecución de 15,5 millones, el edil recordó que están en tramitación actualmente un segundo parque fotovoltaico y otros dos parques eólicos, que se sumarían al que está funcionando actualmente.

Dado que los cuatro proyectos están en trámites en la actualidad, el concejal prevé que todas las obras puedan estar en marcha a lo largo del próximo año.