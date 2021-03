El ayuntamiento señala sobre el vertido de la depuradora que "el responsable es el ministerio"

"El responsable de la obra, de los vertidos y del río es el Ministerio de Transición Ecológica". Es lo que afirma el gobierno local del Ayuntamiento de Plasencia sobre el vertido ocurrido el pasado día 19 de febrero debido a la rotura de un colector por una voladura en las obras de la nueva depuradora.

Precisamente, este viernes, la portavoz de Unidas Podemos en Plasencia, Mavi Mata, ha criticado el "hermetismo y falta de transparencia" de la Concejalía de Medio Ambiente por no haber informado a los grupos de la oposición de lo ocurrido, sobre todo porque además, este lunes hubo comisión informativa y el concejal sí habló de los vertidos que provoca el colector del Valle del Jerte a la altura de los paseos del río.

En respuesta, el gobierno local ha señalado que "quien debe informar sobre lo que ha ocurrido es el ministerio, que es quien tiene los datos reales, sabe lo que ha ocurrido y tiene la responsabilidad general".

Respecto a la actuación municipal, ha subrayado: "Cumplimos con nuestra obligación de manera inmediata al levantar acta de la Policía Local e informar de manera inmediata al SEPRONA y continuar vigilando y colaborando porque somos damnificados".

Añade además que lo que debía informar el concejal en la comisión "es una apreciación de UP, la consideración del concejal es informar con todos los datos reales".

Cabe recordar que el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil ha abierto una investigación, que todavía no ha concluido. No obstante, Mata ha señalado que el ayuntamiento debe posicionarse ante la "catástrofe ecológica que ha habido, que no le quite importancia". Se basa en valoraciones que, según señala, han realizado colectivos ecologistas a nivel estatal.