Banderas verdes en la sierra

Por fin el Ayuntamiento de Plasencia ha dado el visto bueno al inicio del expediente de regularización de viviendas ilegales ubicadas en la sierra de Santa Bárbara y, de momento, son unas 160 parcelas las que están incluidas en este proceso. No son todas las que están y, precisamente, para conseguirlo y que nadie se quede fuera de este proceso, los vecinos han aprobado una iniciativa visual, llenar la sierra de banderas verdes.

«Se trata de una llamada en positivo, no para señalar a los que no están sino a los que sí están», explica el arquitecto y asesor técnico de los propietarios, Juan Antonio Álvarez. Lo que han aprobado los dueños en su última asamblea es la instalación de las banderas y carteles en los que indican que forman parte del proceso. El objetivo es conseguir «un efecto llamada para que se sumen los que todavía no están».

A su vez, técnicamente, el siguiente paso es realizar los informes para iniciar el proceso de evaluación ambiental, que deberá informar la Junta de Extremadura. «Ya tenemos trabajo avanzado con técnicos forestales» y lo que habrá que hacer a continuación es ir «finca a finca» realizando un «inventario ambiental», viendo la capacidad de saneamiento de cada una y sus instalaciones para que después el informe ambiental ,que se nutrirá de múltiples informes técnicos, diga las medidas correctoras necesarias.

Una vez esté lista la documentación, «seguramente la presentaremos directamente ante la Junta de Extremadura y lo pondremos en conocimiento del ayuntamiento porque será lo más rápido».

Lo que de momento se ha hecho en el ayuntamiento es presentar tres áreas de asentamientos rústicos irregulares - como vienen definidos en la nueva Ley del Suelo- que solicitan regularizar a través del desarrollo de los correspondientes planes especiales, que debe tramitar inicialmente el ayuntamiento.