Los bares, a favor de sustitutir los vasos de plástico por los de cartón, pero no de eliminarlos

Los dueños de los locales de copas de Plasencia están a favor de ir reduciendo el uso de vasos de plásticos y pajitas de este material por otro como el cartón, pero la mayoría se muestra contrario a la eliminación total de estos vasos que solicita el cliente cuando no ha terminado su bebida y tiene o quiere salir del local.

Así lo manifestaron ayer a este periódico al término de una reunión en el ayuntamiento con los concejales de Interior, David Dóniga, Servicios Municipales, Luis Miguel Pérez Escanilla y Turismo y Comercio, Belinda Martín, en la que también partició el intendente de la Policía Local.

Según indicó Dóniga, el motivo de la reunión era pedirles su adhesión a la moción aprobada recientemente en pleno para reducir el consumo de plásticos. No obstante y, como también ha dicho el alcalde públicamente, el ayuntamiento recomienda «que no den nada», ningún tipo de vaso, porque favorece que los clientes incumplan la ley que impide beber en la calle y genera ruidos que provocan molestias vecinales. No obstante, el edil indicó que «no se les puede obligar a eliminarlos».

Desde San Esteban, Javier Izquierdo, del Alameda, está a favor del uso de «otros materiales», pero señala que «la ley del consumidor nos obliga a dar al cliente lo que haya pagado», lo que suele suceder cuando llega la hora de cierre de los bares porque «una copa no se bebe en dos minutos». Eso sí, ven bien advertir al cliente de la prohibición de beber en la calle, que suele sancionarse con unos 300 euros de multa.

Desde la calle Patalón, Pablo García, presidente de la asociación de hosteleros de esta zona y María Aceña coinciden en sumarse al uso de materiales más ecológicos, pero sin eliminar los vasos. Además, apuntan que «en las terrazas, que están en la calle, sí se permite beber y hay ruidos». Inciden en que «al cliente tenemos que darle el vaso porque si no se enfada, pero podemos avisarle de lo que dice la ley».