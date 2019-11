Blanca Martín responde a Pizarro: "yo no me he cargado a nadie"

"Yo no me he cargado a nadie, se han ido porque han querido". Es la respuesta de la secretaria general del PSOE de Plasencia al presidente local del PP y alcalde, Fernando Pizarro, quien ha culpado a Blanco de la marcha del portavoz socialistas en el ayuntamiento, Raúl Iglesias y de la concejala Guadalupe Aparicio.

La secretaria local ha señalado que la renuncia a las actas de ambos "ha sido una decisión personal y yo no tengo nada que ver" y ha destacado, en respuesta también a Pizarro, que "no hay ningún problema interno en el PSOE de Plasencia, por mucho que lo diga. Me gustaría saber si tiene alguno el PP, que me da que sí".

A su vez, se ha preguntado a quién debería pedir responsabilidades por haber perdido dos veces las elecciones nacionales, además de las europeas y las regionales. "A lo mejor no tiene tanto apoyo quien llevaba a una placentina de número 13 para la asamblea y la única placentina en la asamblea soy yo".

Martín ha insistido en que los resultados a nivel nacional del PP son "bastante malos" y ha recordado que solo el PSOE de Plasencia tiene representación en las instituciones con ella y el senador Javier Garcinuño, mientras que Dolores Marcos, que iba de número 2 del PP por Cáceres al Congreso, se quedó fuera. "No sé quién tiene problemas internos, pero yo no".