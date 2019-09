«Cada concierto es un reto y me sigo emocionando»

Tras más de 20 años sobre los escenarios, el cantautor Ismael Serrano llegará al teatro Alkázar el 5 de octubre (21.00 horas), de la mano de Backstageon, dentro de su gira más íntima, Todavía.

-¿Cómo está siendo la gira?

-Muy emocionante porque recorre lugares en los que ya habíamos estado con otro formato de gran banda y ahora es más acústico. Es un repaso de todo lo aprendido en este tiempo, la forma más honesta de hacer balance, de conectarme a la raíz, porque yo empecé guitarra al hombro y tiene un carácter teatral que ha quedado muy bonito.

-¿Es su gira más cercana?

-Sí. He recuperado canciones que hacía tiempo que no cantaba y hay un diálogo con el público.

-¿Qué va a poder ver el público en Plasencia?

-Un repaso de gran parte de mi carrera, con versiones con las que quiero contar historias, que tienen un hilo conducto. Se trata de algo más que una mera sucesión de canciones y quiero dar las gracias a toda la gente que vaya.

-¿Por qué le apetecía ahora esta gira más íntima?

-Porque veníamos de una gira muy sofisticada, con un carácter festivo y tenía una espina clavada, de un disco a guitarra y voz y nos fuimos a Buenos Aires a grabarlo, en formato más acústico y así surgió la gira.

-Tras más de 20 años, ¿cómo hace para no caer en la rutina?

-No hay que perder la permeabilidad, la curiosidad, nutrirte de cada experiencia y seguir pendiente de la realidad. Cada concierto es un reto, una experiencia emocionante y yo me sigo poniendo nervioso y emocionando.

-¿Por qué cree que conecta con el público?

-Pues no lo sé, pero creo que, si lo que esperas es fidelidad, tienes que ser fiel a ti mismo, ir creciendo, manteniendo la inquietud y la búsqueda.

-Tras lo sucedido con Luis Pastor y su hijo en Aravaca, a los que apoyó, ¿qué opina de los tiempos que corren?

-Creo que ya venía ocurriendo porque hay raperos a los que se condena a la cárcel por una canción y eso es muy grave. Casos como el de Luis Pastor nos muestran que hay un retroceso de los derechos y libertades, se pretende modular el mensaje del músico y ejercer una autocensura. Andy y Lucas dijeron una vez que los músicos viven de los ayuntamientos y eso está en la mente de muchos artistas, pero no es cierto, los músicos viven del público. Yo estoy seguro de que existe una censura previa y que hay políticos que dicen que a uno u otro músico no se le contrate. Pasa con casi todos los colores políticos. Vivimos en un país bastante sectario y se hacen programaciones culturales muy sectarias, pero hay que ser más plural y no hacer una programación con criterios ideológicos, sino para todo tipo de público.

-¿Los cantautores resultan molestos para los políticos?

-Seguramente, pero si quieres una cultura que no incomode, no se promueve una cultura plural. La música tiene que hacer que nos preguntemos cosas y no todas las canciones tienen que ser comprometidas políticamente, pero sí tiene que haber un compromiso.

-Después de cantar, componer canciones infantiles y escribir un libro de relatos, ¿tiene nuevos proyectos?

-Sí, tengo unos cuantos, como producir un nuevo disco infantil, escribir una novela, el siguiente disco, una obra de teatro...