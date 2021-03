El casco urbano tendrá carriles bici para favorecer la movilidad

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Pero si es carril bici que sea para las bicis, no como el paseo fluvial que esta delimitado y pintado por donde tienen que ir las bicis y los peatones y cuando vas con la bici tienes que ir apartando gente y encima se encaran si les dices algo, por no decir de los perros sueltos que no se yo hasta que punto eso es legal.