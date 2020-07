La cerda del camino de San Polo no será sacrificada

Como el Periodico no deja hacer el comentario en la notica de la Junta de Seguridad la hacemos aquí. Nos sorprtende que el alcalde de plasencia Fernando Pizarro Garcia, tropiece enla mjisma piedra todos los años. dice que habra 319 agentes previniendo los incendios periurbanos. No sabemso de donde los saca . suponemos que sumaran las plantilla totales de todos. pero dedicados a este menester cuantos?Si adems cada cuerpo tien que hacer los servicios diarios y para ellos no hay efectivos de doncde salen para sumar 319?Siempre jugando el Alcalde con los numero y la accion mediatica. Luego cuando hay incendios tiene que ser los vecinos los que lo detecten porque de eso 319 nunca se enteran.Ojala me equivoque.