El cine que sale de las aulas

Las aulas son el germen de futuros profesionales de todos los sectores, también de los futuros directores de cine y una muestra de que los estudiantes extremeños apuntan maneras se ha podido ver en el palmarés del séptimo festival internacional escolar Plasencia Encorto.

Hasta cinco cortos extremeños han obtenido un premio, tres de ellos fuera de la categoría exclusivamente regional. De hecho, por primera vez un corto de alumnos extremeños, del IES Tamujal de Arroyo de San Serván, ha ganado el festival.

En Plasencia, los premiados han sido un grupo de cinco alumnos del IES Gabriel y Galán, dirigidos por Yurem Ruiz, que han conseguido el galardón a la obra más innovadora con Vísperas de guerra.

Ruiz, de 17 años y alumno actualmente de segundo de Bachillerato y sus compañeros Paula Iglesias, Alejandro Pérez, Alberto Marcos y Gisselle Harry, han destacado en innovación precisamente con un corto que vuelve al cine clásico.

Rodado en blanco y negro y mudo, Yurem, también guionista y autor de la banda sonora, no estaba interesado en la historia que iba a contar sino «en la parte de dirección. Me interesaba plantearlo desde una dirección más clásica, con un lenguaje cinematográfico más marcado, con planos fijos y eso en el montaje también se ve». Por eso, confiesa que le sorprendió la categoría en la que ganaron. «Mi intención no era innovar sino conocer las bases y los fundamentos del cine».

Lo hizo con una propuesta a sus amigos de aprovechar el verano para rodar el que ha sido su tercer corto, que también ha presentado a otros festivales. No sabe si ganarán más premios, pero el de Plasencia Encorto le ha hecho «mucha ilusión» porque «llevaba tres años enviando cortos a este festival».

Pero además, ha recibido una propuesta de la asociación 24 Fotogramas para rodar «un corto más profesional». El rodaje será el 22 de noviembre y, una vez montado, lo enviarán a festivales. Un peldaño más para hacer del cine su profesión.