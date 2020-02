Del Club Megatrix a Telemadrid

Con solo 8 años, el placentino Eduardo Calle Martín vivió una de las mejores experiencias de su vida. Gracias a sus padres, pudo recorrer diferentes platós de programas de Antena 3 y participar en su favorito de aquel entonces, Club Megatrix. Aquel niño apasionado de los medios de comunicación, como él mismo confiesa, estudió Periodismo y hoy es reportero del programa de Telemadrid Está pasando, que presenta Inés Ballester. Hace unos días, recordó aquella experiencia y colgó el vídeo de su televisiva visita en una red social y se hizo viral.

«Decidí subir el vídeo para celebrar los 30 años de Antena 3. No esperaba tanta repercusión. Me han sacado en varios diarios y esta semana me han entrevistado en el programa Zapeando, de La Sexta. Todo el mundo me dice que estoy irreconocible». Lo dice porque confiesa entre risas que, en aquella época, «lo primero que hacía al llegar a casa de mi abuela era ir a la cocina a por perrunillas y todo lo que pillara».

Pero no solo eso porque, a pesar de su corta edad, ya tenía claro lo que más le gustaba: «en casa montaba mis propios programas de radio y jugaba a ser reportero. Me pasaba horas en mi cuarto grabando programas y pedía a mis amigos que me hicieran la voz corporativa o grabaran conmigo cuñas de radio. Llamaba constantemente a las emisoras locales para pedir una oportunidad, pero al ser un niño pasaban un poco de mí. Mientras mis compañeros del colegio jugaban en el recreo al fútbol, yo iba detrás de ellos para hacerles entrevistas».

Recuerda que una de las cadenas que más veía en su infancia era Antena 3 y, sobre todo, el programa Club Megatrix. «Mientras todos los niños esperaban los dibujos o las series, yo estaba deseando que llegara el momento en el que salían los presentadores en plató. Tenía en mi casa mi propia maqueta de ese plató y utilizaba los muñequitos de Playmobil para hacerlos pasar por presentadores».

Era tanta su «locura», que un día sus padres decidieron llamar al programa para sorprenderle. «Llegué del colegio, subí a mi cuarto para quitarme el uniforme y al abrir la puerta me encontré con el equipo del programa. Fue tal mi shock que solo me dio por gritar. En mi habitación estaba una de las reporteras del programa. No daba crédito».

Unos días después, viajaron hasta la sede de Antena 3. «Desde que entré por aquella puerta, me sentí como una nube. Estaba cumpliendo mi sueño», recuerda. La sorpresa fue mayúscula porque le hicieron un recorrido «por todos y cada uno de los programas de más éxito de esa época y todos los presentadores me recibieron por mi nombre, como si me conocieran de toda la vida». Así, pudo ejercer de presentador en el plató de los informativos y conocer a Matías Prats y Susanna Griso, que los presentaban entonces; conocer a Ana Rosa Quintana en el plató de Sabor a ti; a Bertín Osborne en el de Lluvia de Estrellas... «Uno tras otro, sin tiempo para reaccionar».

El momento cumbre llegó cuando pudo entrar en el plató de Club Megatrix. Los presentadores le regalaron «la bici, la gorra, la chaqueta... todo el merchandising completo del programa, que sigo guardando como oro en paño».

Con su pasión y esta experiencia no es de extrañar que decidiera estudiar Periodismo. Durante la carrera, hizo prácticas en medios de televisión placentinos de radio y televisión y después se marchó a Madrid. En la capital, ha trabajado en Informativos Telecinco y Noticias Cuatro, en Kiss FM, en Liarla Pardo, de La Sexta y en el 2018, pidió una excedencia para volver a Extremadura y trabajar como reportero en A esta hora, de Canal Extremadura.

De regreso a Madrid, se le puede ver cada tarde en Telemadrid y, recordando su experiencia, recomienda a todos los niños «que persigan sus sueños hasta el final. Con esfuerzo y trabajo, llega esa oportunidad».