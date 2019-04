Las cofradías movilizarán a 4.000 personas en doce procesiones

Entre 3.500 y 4.000 personas, repartidas entre cofrades, hermanos de luz y agrupaciones musicales, participarán este año en las doce procesiones de la Semana Santa de Plasencia. A dos días de su inicio, el presidente de la Unión, Pedro Cordero, ha expresado su deseo de que la climatología permita salir a todas, ya que además, tres contarán con pasos restaurados o con novedades.

Serán el Nazareno, el Balcón de Pilates, de la Vera Cruz y con una escenografía «totalmente nueva gracias a los hermanos Crespo» y el Cristo de la Agonía, que saldrá con dos andas nuevas.

Por lo demás, Cordero espera mejorar este año en «los pequeños detalles, que nos den un salto de calidad» y se refirió, sobre todo, al respeto. Puso como ejemplo que el público «no se cruce» entre los cofrades cuando una procesión haya comenzado y que se mantenga el silencio y respeto tanto por los participantes en la procesión como por el público.

En cuanto a la falta de costaleros, señaló que «todos los años las cofradías tienen problemas de costaleros, pero el día de la procesión desaparecen y creo que no habrá problema este año». No obstante, advirtió de que «tenemos que sembrar entre la gente joven para que las procesiones sigan». ¿De qué manera? «Las cofradías tienen que poner de su parte, pero las familias con hijos también tienen que involucrarse. Hay colegios apoyando, grupos jóvenes en algunas cofradías... se está sembrando, luego se recogerá o no», dijo.

sus valores / Dada la competencia con la Semana Santa de otras ciudades extremeñas, el presidente de la Unión destacó que la placentina tiene un casco histórico que «no tiene nada que envidiar al cacereño o al emeritense», además de su gastronomía y el hecho de que Plasencia sea el centro neurálgico de la zona norte, por lo que el visitante «puede acercarse a cualquiera de las comarcas en media hora o tres cuartos y volver por la noche a ver las procesiones».

También resaltó la calidad de los pasos y la seguridad de las procesiones, ya que «nunca ha habido incidentes».

Cordero espera que esto continúe y que todas las procesiones puedan salir este año. «Es mi ilusión, para que demos testimonio en la calle de por qué somos católicos». No obstante, si el tiempo no acompaña, «cada presidente decidirá con su junta directiva si sale o no sale».

Este año vuelven los azucarillos de promoción y la Unión espera de la Junta el documento que regulará el uso que realizan de Santo Domingo.