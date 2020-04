El comercio de Plasencia recurre al crédito: "el que no se endeude no saldrá adelante"

Plasencia es una ciudad de servicios y el comercio es uno de los principales. Al igual que la hostelería, el turismo y la construcción, está sufriendo las consecuencias del confinamiento cuando aún no se había salido de la crisis económica. «No teníamos un colchón, no estábamos reparados, así que el que no se endeude no saldrá para adelante».

Lo afirma Fernando Santiago, presidente del comercio Zona Centro, quien recientemente se ha reunido con el alcalde, Fernando Pizarro y el presidente del comercio de Vera-Elena, José Luis Ventura, precisamente para analizar la situación del sector.

Santiago señala que ya muchos comerciantes han tenido que recurrir al Instituto de Crédito Oficial o a «tirar de pólizas o bancos para intentar tener solvencia porque no teníamos margen de beneficio y todos estamos perdiendo dinero».

Ve el futuro con incertidumbre por cómo influirán las medidas sanitarias que se impongan en la actitud de los consumidores. «El miedo es libre y el consumo va a bajar, creo que los tres primeros meses van a ser terribles porque la gente va a ser reticente».

Ventura coincide en que la salida del cliente será «más paulatina, pero nosotros tendremos nuestros negocios abiertos y daremos el trato de siempre. Contamos con que la ciudad se vuelque y nos eche una mano».

Precisamente, el alcalde les ha anunciado que el ayuntamiento llevará a cabo una campaña de concienciación para incentivar el consumo en las tiendas de proximidad e intentar evitar así nuevos cierres. Sobre las rebajas también hay incertidumbre, ya que si empezaran en julio, apenas les habría dado tiempo a vender los artículos de primavera/verano.

Por otro lado, el sector ha solicitado a Pizarro los aparcamientos rotatorios de los que se lleva meses hablando. «Son indispensables», apunta Santiago y las plazas que se barajan en principio son las de Obispo Amadeo y El Salvador. El ayuntamiento ha manifestado que sigue estudiando la vía legal para ponerlo en marcha.

Lo que agradecen es el anuncio de la línea de ayudas por un total de 400.000 euros que el ayuntamiento ha anunciado. El grupo municipal del PSOE considera que la cantidad es «insuficiente», aunque Santiago señala que, «si me dan 200 euros, pago la luz, así que menos es nada». Lo que esperan es que esta ayuda sea accesible al mayor número de autónomos posible.

Con todo, Ventura confía en que «cada vez vayamos a mejor, nos iremos adaptando».

Consulta de aplazamiento de la feria

Por otro lado, todo parece indicar que la feria de junio de Plasencia no podrá celebrarse del 10 al 14. El alcalde placentino, Fernando Pizarro, está consultando a diferentes sectores, sobre todo hostelería, comercio y colectivos empresariales, para contar con su opinión ante un posible aplazamiento. En principio, hay acuerdo porque la opinión general es que no parece fácil que se permitan celebraciones con grandes aglomeraciones de personas en el mes de junio. No obstante, lo que se está planteando es aplazarla, pero no suspenderla. Eso conllevaría además el cambio de los festivos locales fijados para el 11 y 12 de junio.