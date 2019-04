El consistorio se plantea hacer un tercer pabellón en el recinto ferial

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Lo que es injusto es que los placentinos que viven en esta zona vean violados sus derechos fundamentales y se atente contra su salud con la connivencia y colaboración de Diputación y Ayuntamiento. Conciertos en lugares no habilitados para ello, carreras de coches contaminantes, botellones, ferias hasta horas indecentes,... No me sorprende que haya a quien se le impute un delito de prevaricación medioambiental