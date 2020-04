La construcción se organiza en Plasencia para retomar al 100% la actividad la próxima semana

a que no tiene reunines conla que esta haciendo las obras de los Pabellones militares? Reanudan todas su actividad menos esta. Por que será? Tiene algo que ver el Alcalde?Que rarezan ocurren con JOCA?Aún el Alcalde sigue defendiendo lo indefendible? No quiere ni oir hablar del desastre de esta obra dirigida por su mano y mucha propaganda. la realidad es la que es, or no haber tenido precaución previa en la concesin de la misma.