Las consultas de Pediatría de la Data se trasladan hoy a la gerencia

FISIOTERAPIA, sigue siendo la asignatura pendiente en La Data, un Ambulatorio marginal al que sumaron los pacientes que correspondian a otras consultas, y que en TOTAL representan el mayor atasco del SES en la ciudad de Plasencia y donde derivan incluso desde el Hospital Virgen del Puerto a pacientes de los pueblos cercanos. La lista PEBDIENTE DE ATENCIÓN SE REMONTA A LOS APUNTADOS HACE CASI UN AÑO, y aunque el personal fisio que atiende tan masificado sdervicio resulta de cierta calidad profesional deficiente, no es de recibo, llamen ahora a pacientes que en verano marchan fuera y al ser citados pierden el puesto... POR TELEFONO Y NO POR CARTA PARA NO DEJAR PRUEBA COMPROMETIDA...