Contratarán personal para cubrir vacaciones en centros sanitarios

Me parece bien... Pero lo que también deben hacer es cubrir permisos oficiales, excesos de jornada y todas las ausencias justificadas de los trabajadores durante EL RESTO DEL AÑO, sin que esas ausencias recaigan en las, ya de por sí, mermadas plantillas en forma de HORAS EXTRAS, en unos casos, los menos, Remuneradas y, en el mayor de los casos, en especie, es decir en forma de DÍAS LIBRES extra. Estos días libres extra no ocasionan sino un acúmulo de AÚN mayor número de días a cubrir, que no se cubren...en lo que podría ser un efecto en bola de nieve! El personal ha tenido incluso que llegar a disfrutar los días adeudados en un año en marzo del año siguiente!! No es normal que se esté incentivando la reducción de horas extras en la empresa privada y, en cambio, se incentiven en la pública! Póngase en marcha de una vez, la LISTA DE COBERTURA URGENTE, tal y como existe en otras ÁREAS DE SALUD y den trabajo a gente en PARO, que los que ya tienen trabajo NO están para doblar turnos!