La cubierta de madera de la nave norte de San Martín está dañada

El fuego que se produjo en la iglesia de San Martín el pasado 2 de agosto dañó la estructura y las pinturas del retablo de Luis de Morales. Además, según el último informe de la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura, «se observan daños en la estructura de madera de la cubierta de la nave».

Sobre los daños estructurales de la iglesia, y después de una primera inspección visual, el informe concluyo que «los muros de piedra y la bóveda de crucería del ábside no han sufrido daños aparentes, solo manchas del humo», señalaron desde la consejería.

Por otro lado si se observaron daños en la estructura de madera de la cubierta de la nave. En la nave lateral norte, la de la puerta más afectada por el fuego, «hay daños en las vigas de madera más próximas a la puerta y en el entrevigado de tablas de madera». Además, se han desprendido parte del entablado de madera dejando al descubierto la parte superior. «Estas cubiertas fueron totalmente reformadas en los años 60 y en las cubiertas de las naves laterales no quedan restos de cubiertas originales», según el informe.

Zona ennegrecida

En cuanto a la nave lateral sur, presenta un aspecto totalmente ennegrecido, «pero no hay desprendimientos del entablado y el aspecto de las vigas es mejor que el de la nave norte y no se observan daños estructurales». También se inspeccionó la cubierta desde el exterior «y no se aprecian daños exteriores significativos, ni hundimientos ni alabeos», sentenciaron los técnicos encargados de la inspección.

Por su parte, el obispado continúa trabajando «para agilizar los procedimientos propios para la recuperación de la iglesia y del retablo, en colaboración con la Junta de Extremadura», subrayó Jacinto Núñez, vicario general de la Diócesis.

Para Núñez, la causa del origen del fuego es todavía «una incógnita que resolverá la policía científica», aunque apuntó que una de las hipótesis que se baraja «es que ocurriera por una acción humana, bien involuntaria o intencionada, pero quiero creer que no haya sido así», aseveró.