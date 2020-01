La Data se queda sin una pediatra por el traslado de una sustituta

Desde el día 10 de enero, hay dos pediatras en el centro de salud de La Data de Plasencia para hacer el trabajo de tres y atender a un total de 2.783 niños. Estas dos profesionales atienden a los pacientes de la consulta que se ha quedado sin médica (con 984 niños), pero algunos padres se han quejado de que esto no ocurre con las revisiones obligatorias y lamentan que a los niños que han acudido a estas revisiones en este periodo les ha atendido su enfermera, pero no han tenido revisión médica.

Uno ha explicado a este periódico: «Nos dijo la enfermera que lo que le habían dicho era que, o bien esperásemos a que volviera nuestra pediatra y le preguntáramos si hacía la revisión a los niños o que cambiásemos de pediatra y no me parece lógico porque yo no quiero cambiar de pediatra y entiendo que la atención deberían darla porque los niños no tienen culpa de esta situación y la enfermera no puede hacerlo todo. Hay cosas que hace la enfermera y otras la pediatra».

La Consejería de Sanidad ha señalado que, según ha informado la Gerencia del área de salud, la pediatra titular está en situación de incapacidad temporal desde junio del 2019 y tenía una sustituta «contratada por encima de su plantilla orgánica para prever situaciones de emergencia durante todos los días del año».

DE BAJA / Sin embargo, la única pediatra de la zona de salud de Cabezuela del Valle, con 727 niños, ha cursado baja y, ante la «ausencia de pediatras» en la bolsa de trabajo a la que se solicitó cobertura «la Dirección Médica de Atención Primaria consideró prioritario trasladar a la pediatra sustituta a esa zona de salud, que no tiene ninguna otra consulta de Pediatría ni en el centro ni en zonas de salud limítrofes».

Así, la Gerencia señala que, con dos días de antelación al traslado de la pediatra sustituta se informó al centro de salud, «instando a que se hiciera un reparto equitativo de los pacientes entre las otras dos consultas, sin anular en ningún caso la atención a los niños y ofreciendo la posibilidad de contratar a otro profesional si lo hubiera disponible».

A su vez, otro profesional ha atendido la consulta el día 17 y ayer y garantiza que lo hará «varios días más de este mes».