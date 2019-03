La demanda de alumnos supera a la oferta en los IES Monfragüe y Valle

El pasado 8 de marzo se publicaron las listas provisionales para la reserva de plazas de acceso a primero de ESO en los institutos y, una vez puntuados los alumnos, dos centros de Plasencia han recibido más demanda de la oferta que contemplan. Se trata del IES Parque de Monfragüe y el IES Valle del Jerte, con 95 y 61 solicitudes respectivamente.

El primero cuenta con tres líneas para primero de ESO, es decir, 90 plazas y el segundo está previsto que se quede con dos, 60 plazas, el próximo curso, según anunció la directora provincial de Educación. Sin embargo, ahora no se han ofertado el total de plazas, sino que se recortan por una previsión del número de repetidores y porque deben reservar obligatoriamente cuatro por aula para alumnos con necesidades educativas especiales y para otros con incorporación tardía y desigualdades en educación.

Así, el Monfragüe ha ofertado 66 plazas y el Valle del Jerte, 43. Esto significa que 29 alumnos no podrían hoy por hoy acceder al primero y 18 al segundo. Esta situación ha generado preocupación entre los padres con menor puntuación para acceder a estos institutos, que incluso en algún caso se están planteando solicitar a Educación que mantenga las tres líneas en el Valle del Jerte.

Pero, según ha manifestado la directora provincial de Educación, María Luisa Guillén, los padres «deben estar tranquilos porque estamos en un momento muy incipiente del proceso y yo creo que al final no va a haber ningún problema. Estoy segura de que cuando llegue la hora de la verdad no va a quedar ningún niño fuera».

Porque Guillén explica que, del 3 al 26 de abril, se abre un plazo para cambiar el centro elegido y suele suceder que algunos alumnos piden plaza en centros concertados. Además, señalan que «no se suelen cubrir» las plazas de necesidades especiales y alumnos con incorporación tardía, por lo que pasarían al proceso general y «tampoco hay tantos repetidores» como la previsión que hacen.

No obstante, ahora habrá que realizar sorteos entre los empatados a puntos en estos dos centros con más demanda y el 2 de abril se publicarán las listas definitivas de reserva de plaza, con el centro de reubicación para el que no haya entrado. Guillén reconoce que «quedarán muchos niños fuera» de esa lista, pero insiste en que después habrá opción de cambio de centro y también en que, hasta junio, no se conocerá el número de repetidores.

También subraya que, con los excluidos se formará una bolsa de reserva y se llamará a los padres por orden de lista cuando queden plazas. Esto se puede alargar hasta julio, en que serán las matrículas, e incluso hasta el 31 de diciembre porque las bolsas están «vivas» hasta esa fecha.

En cuanto a quitar una línea a un instituto u otro, quiso dejar claro que «no tenemos predilección por ninguno, nos da lo mismo, pero no podemos mantener unidades con pocos alumnos o vaciar unos centros para masificar otros».

El resto de institutos de la ciudad no ha tenido problemas de demanda porque el IES Pérez Comendador ha recibido 44 solicitudes para 60 plazas y 48 vacantes; el Gabriel y Galán 38 solicitudes para 90 plazas totales; el Virgen del Puerto, 32 solicitudes para 60 plazas y 39 vacantes y el IES Santa Bárbara, 28 solicitudes para 60 plazas.